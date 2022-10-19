В «Хаас» заявили, что не будут бегать за Риккьярдо

Руководитель команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что не будут бегать за пилотом «Макларен» Даниэлем Риккьярдо, который не смог найти место на сезон-2023.

«Риккьярдо? Если мы ему интересны, он не постесняется позвонить мне. Я не собираюсь его преследовать. Хочу, чтобы он сначала сам решил, чего он хочет, прежде чем уговаривать его. Думаю, что он хороший гонщик, и я не знаю, как он оказался в той ситуации, в которой сейчас находится, но я думаю, что ему нужно признаться самому себе и решить, что он собирается делать. Для нас он был бы большой удачей», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.

Он также рассказал, что разговаривал с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом.

«Я говорил с ним. Я знаю Нико уже давно — лучше, чем знаю Риккьярдо. Мы разговариваем, но пока ничего не сделано», — добавил Штайнер.

Контракт Риккьярдо с «Макларен» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.

После 18-го этапа 33-летний австралиец находится на 12-й строчке в зачете пилотов, набрав 29 очков. Его напарник британец Ландо Норрис занимает седьмую позицию (101).

Ранее в «Хаас» анонсировали специальную пресс-конференцию 20 октября на «Гран-при США» в Остине.