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Сегодня, 14:30

В «Макларен» написали письмо в FIA, в котором обвинили «Ред Булл» в жульничестве

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Руководитель «Макларена» Зак Браун написал письмо в Международную автомобильную федерацию (FIA), в котором заявил, что нарушение «Ред Булл» лимита бюджета представляет собой жульничество.

«Любая команда, которая превысила расходы, получила несправедливое преимущество как при разработке болида в текущем, так и в следующем году. FIA должна сообщать о последующих действиях и наказаниях, чтобы сохранить целостность «Формулы-1», — приводит слова Брауна BBC.

Письмо адресовано президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайему, а копия — президенту «Формулы-1» Стефано Доменикали.

По итогам публикации финансовой отчетности команд нарушения зафиксировали у «Ред Булл» и «Астон Мартин», однако они признаны процедурными. Согласно регламенту, в случае превышения потолка бюджета, тем более серьезного, команду ждет наказание вплоть до лишения позиций в общем зачете.

В сезоне-2021 «Ред Булл» занял вторую строчку в Кубке конструкторов, проиграв «Мерседес» 28 очков.

Источник: https://www.bbc.com/sport/formula1/63256734
Формула-1
Макларен
Ред Булл
FIA
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