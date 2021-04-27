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Каллум Айлотт стал резервным пилотом «Альфа Ромео»

16:14
Каллум Айлотт. Фото Alfa Romeo.
Каллум Айлотт. Фото Alfa Romeo.
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Британский гонщик Каллум Айлотт стал резервным пилотом «Альфа Ромео» на сезон 2021 года, сообщает сайт команды «Формулы-1» 27 апреля.

Айлотт будет заменять первого резервного гонщика поляка Роберта Кубицу, когда он будет недоступен для команды из-за участия в других гонках. Британец по ходу сезона также примет участие в нескольких тренировочных сессиях «Ф-1», начиная с этой пятницы на «Гран-при Португалии».

Айлотт является участником молодежной программы «Феррари», в 2020-м он выступал в «Формуле-2» и занял второе место в личном зачете. В декабре прошлого года 22-летний гонщик стал тест-пилотом «Феррари» на сезон-2021.

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