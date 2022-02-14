В «Формуле-1» пройдут три спринт-квалификации в 2022 году
Руководство «Формулы-1» объявило, что количество спринт-квалификаций в 2022 году не увеличится. Таким образом, вновь пройдет три спринта.
Такой формат будет применен на этапах в Имоле, Австрии и Бразилии.
В прошлом сезоне новый формат дебютировал в «Ф-1» — заезды прошли в Великобритании, Италии и Бразилии. Предполагалось, что в новом сезоне их количество увеличится. Тем не менее команды не согласовали условия: топ-коллективы призывали к увеличению потолка расходов, а остальные выступали против.
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