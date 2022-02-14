Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:26

В «Формуле-1» пройдут три спринт-квалификации в 2022 году

Иван Шитик
Корреспондент

Руководство «Формулы-1» объявило, что количество спринт-квалификаций в 2022 году не увеличится. Таким образом, вновь пройдет три спринта.

Такой формат будет применен на этапах в Имоле, Австрии и Бразилии.

В прошлом сезоне новый формат дебютировал в «Ф-1» — заезды прошли в Великобритании, Италии и Бразилии. Предполагалось, что в новом сезоне их количество увеличится. Тем не менее команды не согласовали условия: топ-коллективы призывали к увеличению потолка расходов, а остальные выступали против.

Формула-1
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Альфа Таури» представила болид на сезон-2022 «Формулы-1»

В «Формуле-1» изменили формат спринт-квалификаций на 2022 год
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости