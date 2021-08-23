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«Гран-при Катара» может заменить «Гран-при Австралии» в сезоне-2021 «Формулы-1»

16:56
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«Гран-при Катара» может заменить «Гран-при Австралии» в сезоне-2021 «Формулы-1», сообщает Autosport.

По информации источника, организаторы соревнований в Катаре почти договорились о том, чтобы официально подписать соглашение о проведении гонки в 2021 году.

6 июля стало известно об отмене этапа «Формулы-1» в Австралии. Причиной стали ограничения, а также логистические трудности в связи с коронавирусом.

«Гран-при Австралии» должен был состояться с 18 по 21 ноября в Мельбурне.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/qatar-closing-on-november-slot-for-f1-2021-calendar/6652366/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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