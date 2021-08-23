«Гран-при Катара» может заменить «Гран-при Австралии» в сезоне-2021 «Формулы-1», сообщает Autosport.

По информации источника, организаторы соревнований в Катаре почти договорились о том, чтобы официально подписать соглашение о проведении гонки в 2021 году.

6 июля стало известно об отмене этапа «Формулы-1» в Австралии. Причиной стали ограничения, а также логистические трудности в связи с коронавирусом.

«Гран-при Австралии» должен был состояться с 18 по 21 ноября в Мельбурне.