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Сегодня, 13:22

В «Феррари» назвали основную причину проигрыша на «Гран-при Саудовской Аравии»

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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что переход на жесткую резину стал главной причиной потери позиций в прошедшей гонке.

«Мы потеряли позиции после перехода на жесткие шины. Это тот момент, который мы должны понять. Это наша основная проблема. Если нам и нужно что-то улучшить, то, безусловно, работу с различными составами», — заявил Вассер порталу Formel1.de.

По итогам прошедшего «Гран-при Саудовской Аравии» пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали шестой и седьмой результаты соответственно. Победу одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, на второй строчке финишировал его напарник Макс Ферстаппен. Третье место занял представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Формула-1
Феррари
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