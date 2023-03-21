Сайнс: «Болид «Феррари» просто съедает шины заживо. Но мы не можем ускорить развитие болида»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что после «Гран-при Саудовской Аравии» в команде пришли к выводу, что слабое выступление в Бахрейне не связано с особенностью трассы.

«Думаю, в этом вся суть — обидно, но это важно понимать. Прямо сейчас темп болида не соответствует нашим ожиданиям. Это в принципе касается всей машины. Проблемы сохраняются и в «грязном» воздухе. У нас были небольшие сложности. Если уже в «чистом» воздухе у нас перегреваются шины, то представьте себе вот что: мы просто съедаем их заживо. Чтобы показывать приличные времена, нам нужно быть в «чистом» воздухе.

Мы точно знаем свои слабости — это хорошо. Но, очевидно, сейчас мы не можем сотворить чудо и ускорить развитие болида. Но я знаю, что команда работает на пределе, чтобы привезти обновления, и, конечно, они улучшат наш темп», — приводит слова Сайнса Autosport.

По итогам прошедшего «Гран-при Саудовской Аравии» пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали шестой и седьмой результаты соответственно.

Победу одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, на второй строчке финишировал его напарник Макс Ферстаппен. Третье место занял представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.