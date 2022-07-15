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Сегодня, 19:28

В «Астон Мартине» начали переговоры о новом контракте с Феттелем

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что уже начал переговоры о новом контракте с пилотом Себастьяном Феттелем.

«Мы ведем переговоры. Себастьян настроен очень позитивно и конструктивно, поэтому я надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество.

За прошедшие два года он много сил инвестировал в команду. Возможно, он захочет получить от них отдачу, а не передавать плоды своего труда кому-то другому, кто ими воспользуется. Мы уверены, что добьемся успеха в текущих переговорах», — цитирует Крака Autosport.

Контракт 35-летнего четырехкратного чемпиона мира с «Астон Мартин» истекает в конце сезона.

Астон Мартин
Себастьян Феттель
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