ФИА ужесточит контроль над дугами безопасности после аварии Чжоу на «Гран-при Великобритании»

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что введет новые требования к дугам безопасности, информирует Sky Sports.

Такое решение было принято после заседания технического консультационного комитета ФИА, где обсуждалась авария пилота «Альфа Ромео» Гуанью Чжоу на старте «Гран-при Великобритании».

Тогда болид новичка «Формулы-1» проскользил по асфальту в перевернутом состоянии, в результате чего структура безопасности над головой гонщика сломалась. При этом другая система защиты — гало выдержала нагрузки и уберегла Чжоу от серьезных травм.

Команды «Ф-1» уже подтвердили, что готовы к введению более жестких требований в 2023 году, сообщает ФИА.