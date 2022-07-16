Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:20

Марко — о Ферстаппене: «Он наша величайшая история успеха»

Марко сравнил Ферстаппена и Феттеля
Читать «СЭ» в

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о пилоте команды Максе Ферстаппене.

«Ферстаппен, без сомнения, наша величайшая история успеха. Несмотря на Феттеля с четырьмя титулами.

В свои 24 года Макс еще очень молод, но в то же время обладает огромным опытом. Больше всего меня впечатляет, что он остается приземленным. Сейчас Макс зарабатывает невероятные деньги, но это его не поменяло. Я видел другие примеры. Для «Ред Булл» продление контракта стало сигналом — не только нашей команде, но и конкурентам", — приводит слова Марко Kurier.

В текущем сезоне Ферстаппен набрал 208 очков и занимает первое место в личном зачете пилотов.

Источник: https://kurier.at/sport/motorsport/helmut-marko-das-koennte-den-fortbestand-von-red-bull-sichern/402068062
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
1
0
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
Каким будет новый Кубок России и сколько на него дадут денег. Игр станет больше, лишь бы не запутаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Астон Мартине» начали переговоры о новом контракте с Феттелем
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости