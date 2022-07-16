Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о пилоте команды Максе Ферстаппене.

«Ферстаппен, без сомнения, наша величайшая история успеха. Несмотря на Феттеля с четырьмя титулами.

В свои 24 года Макс еще очень молод, но в то же время обладает огромным опытом. Больше всего меня впечатляет, что он остается приземленным. Сейчас Макс зарабатывает невероятные деньги, но это его не поменяло. Я видел другие примеры. Для «Ред Булл» продление контракта стало сигналом — не только нашей команде, но и конкурентам", — приводит слова Марко Kurier.

В текущем сезоне Ферстаппен набрал 208 очков и занимает первое место в личном зачете пилотов.