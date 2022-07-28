В «Ред Булл» подтвердили, что планируют замену двигателей на болидах Ферстаппена и Переса

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что команда планирует в будущем заменить двигатели на болидах Макса Ферстаппена и Серхио Переса, из-за чего оба пилота получат штрафы.

«Мы, как и «Феррари», тоже будем менять двигатели и получать за это штрафы. Просто нам нужно выбрать трассу, на которой будет легко обгонять, и заменить двигатели там. Если посмотреть на календарь, то, я думаю, вполне легко определить, где мы это сделаем.

Будут ли у нас обновления во второй части сезона? Мы всегда продолжаем развиваться, это в ДНК «Ред Булл». Обновления будут, но я не сказал бы, что они будут очень серьезными», — приводит Motorsport-Total слова Марко.

После 12 этапов сезона-2022 «Формулы-1» «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов, на счету команды 396 очков. Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете, у него 233 очка. Серхио Перес занимает третью строчку со 163 очками.