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Сегодня, 13:56

Стало известно, кто может заменить Феттеля в «Астон Мартин»

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Пилот команды «Хааса» Мик Шумахер может сменить гонщика Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин», сообщает Motosport Italia.

По информации источника, решения связано с известной фамилией 23-летнего гонщика, а также с немецким гражданством Шумахера, так как руководство компании намерено выйти на немецкий рынок.

Еще одним кандидатом называют гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо. Ранее 41-летний испанец заявлял, что намерен выступать в «Формуле-1» еще несколько лет.

Контракт 34-летнего Феттеля истекает в конце года.

Источник: https://it.motorsport.com/f1/news/f1-sorpresa-aston-martin-arriva-schumacher-se-si-ferma-vettel/10310953/
Формула-1
Альпин
Астон Мартин
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Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
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