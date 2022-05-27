Стало известно, кто может заменить Феттеля в «Астон Мартин»

Пилот команды «Хааса» Мик Шумахер может сменить гонщика Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин», сообщает Motosport Italia.

По информации источника, решения связано с известной фамилией 23-летнего гонщика, а также с немецким гражданством Шумахера, так как руководство компании намерено выйти на немецкий рынок.

Еще одним кандидатом называют гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо. Ранее 41-летний испанец заявлял, что намерен выступать в «Формуле-1» еще несколько лет.

Контракт 34-летнего Феттеля истекает в конце года.