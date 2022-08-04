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4 августа, 23:56

В «Альпин» прокомментировали ситуацию с контрактом Пиастри

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В «Альпин» высказались о контракте с Оскаром Пиастри.

«Мы считаем, что наше заявление о контракте с Пиастри абсолютно легально юридически. Мы бы не хотели говорить что-то сверх этого», — приводит Racer слова представителя команды.

2 августа пресс-служба «Альпин» официально объявила о том, что Пиастри станет боевым пилотом «Альпин» в сезоне-2023. Позднее сам пилот опроверг это заявление в своих соцсетях.

Пиастри — чемпион «Формулы-3» (2020) и «Формулы-2» (2021). В текущем сезоне 21-летний австралиец является резервным пилотом «Альпин».

Источник: https://racer.com/2022/08/03/alpine-believes-it-is-legally-correct-with-piastri-announcement/
Формула-1
Альпин
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