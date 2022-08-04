Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о прогрессе Макса Ферстаппена.

«Когда мы только привели Макса в «Формулу-1» в возрасте 17 лет, он был самым ярким талантом из всех гонщиков, которых я когда-либо встречал. Хотя тогда он действительно был слишком импульсивным. Но с каждой победой он становился все сильнее.

Когда на «Гран-при Венгрии» он обгонял одного соперника за другим, при этом сохраняя полное спокойствие, я подумал: за рулем нашей машины точно сидит Макс Ферстаппен? Чем сильнее выступает Макс — тем проще становится всей команде», — приводит слова Марко racingnews365.

В сезоне-2022 Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов. У него 258 очков.