Де ла Роса назвал правильным решение Алонсо перейти в «Астон Мартин»

Бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса прокомментировал решение Фернандо Алонсо перейти в «Астон Мартин».

«План заключается в том, чтобы снова победить. В конце концов, Фернандо этого не скажет, но он изменил свое решение, потому что оно лучше. Мне очень нравится этот переход. Лоуренс Стролл — успешный бизнесмен, которому удалось добиться успеха в своих проектах, несмотря на трудности. Вы станете частью команды, у которой больше возможностей для роста, а не в той, где вам лучше всего платят. Его приход означает привлечение большего количества талантов к амбициозному проекту», — приводит Cadenaser слова де ла Росы.

В «Астон Мартин» Алонсо заменит Себастьяна Феттеля, который завершит карьеру по окончании сезона-2022.

На данный момент 41-летний испанец выступает за «Альпин». В сезоне-2022 Алонсо занимает 10-е место в личном зачете (41 очко).