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Сегодня, 14:20

Де ла Роса назвал правильным решение Алонсо перейти в «Астон Мартин»

Алексей Еремин
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Бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса прокомментировал решение Фернандо Алонсо перейти в «Астон Мартин».

«План заключается в том, чтобы снова победить. В конце концов, Фернандо этого не скажет, но он изменил свое решение, потому что оно лучше. Мне очень нравится этот переход. Лоуренс Стролл — успешный бизнесмен, которому удалось добиться успеха в своих проектах, несмотря на трудности. Вы станете частью команды, у которой больше возможностей для роста, а не в той, где вам лучше всего платят. Его приход означает привлечение большего количества талантов к амбициозному проекту», — приводит Cadenaser слова де ла Росы.

В «Астон Мартин» Алонсо заменит Себастьяна Феттеля, который завершит карьеру по окончании сезона-2022.

На данный момент 41-летний испанец выступает за «Альпин». В сезоне-2022 Алонсо занимает 10-е место в личном зачете (41 очко).

Источник: https://cadenaser.com/nacional/2022/08/01/el-plan-es-seguir-ganando-pedro-de-la-rosa-y-raul-martin-analizan-la-llegada-de-fernando-alonso-a-aston-martin-cadena-ser/
Альпин
Астон Мартин
Педро де ла Роса
Фернандо Алонсо
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