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В 2021 году тренировочные занятия «Формулы-1» сократятся до 60 минут

16:30
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С 2021 года в спортивном регламенте «Формулы-1» появятся изменения, сообщает Motorsport Week.

По данным источника, с нового года перед «Гран-при» будут проходить три сессии заездов. Каждая будет длиться по 60 минут.

Таким образом, первая и вторая практики, проходящие каждую пятницу, сократят с 90 до 60 минут. Также сообщается, что некоторые из 23 «Гран-при» сезона-2021 могут пройти в двухдневном формате с одной практикой.

Официально о данных изменениях пока не объявили.

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