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«Уильямс» предупредил пилотов, как нужно вести себя во время стримов

09:11
Николас Латифи. Фото Instagram.
Николас Латифи. Фото Instagram.
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Пилот «Уильямса» Николас Латифи признался, что команда предупредила его о том, как нужно вести себя во время прямых трансляций на Twitch. Это случилось после инцидента с гонщиком NASCAR Кайлом Ларсоном, который был сначала отстранен от участия в серии, а затем уволен из команды из-за расистских высказываний.

— После инцидента с Кайлом Ларсоном команда прислала нам сообщение с напоминанием о том, как вести себя во время трансляций, — цитирует Латифи GrandPX. — Лично я знаю, что приемлемо, а что нет.

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