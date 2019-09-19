«Уильямс» подтвердил уход Кубицы после окончания сезона-2019

В «Уильямсе» опубликовали заявление, согласно которому поляк Роберт Кубица принял решение покинуть команду по окончании сезона-2019. В 2018 году он был резервным гонщиком «Уильямса», а в 2019-м стал призовым пилотом.

— Хотел бы поблагодарить команду за последние два сезона и за помощь в возвращении в Формулу-1, — цитирует пресс-служба команды Кубицу. — Я приятно провел время в «Уильямсе» как резервным гонщиком, так и в статусе призового пилота. Чувствую, что настало время написать новую главу карьеры.

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