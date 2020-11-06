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У нескольких сотрудников «Уильямс» выявлен COVID-19

6 ноября 2020, 22:46
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В «Уильямс» сообщили, что в последние недели у ряда сотрудников команды было зафиксировано заражение коронавирусом.

«Во время «Гран-при Португалии» и «Гран-при Эмилии-Романьи» у нас было несколько случаев, когда тесты на COVID-19 давали положительный результат, — говорится в официальном заявлении команды. — Хотя мы не будем раскрывать никакую информацию частного характера, но можем подтвердить, что во всех этих случаях мы действовали в соответствии с рекомендациями ФИА и сотрудничали с федерацией — безопасность людей мы считаем приоритетом.

Следуя этим рекомендациям, мы также изолировали нескольких сотрудников нашей гоночной бригады, тесно контактировавших с теми, у кого было выявлено заражение».

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