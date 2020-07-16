«У нас были романтические отношения». Модель Одинцова рассказала об общении с Хэмилтоном

Модель Вики Одинцова рассказала об общении с шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

— Мы подружились с Льюисом еще года три-четыре назад, я общаюсь с ним, поддерживаю связь, у нас отличные отношения, — сказала Одинцова в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV. — Мы созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками — ни больше, ни меньше.

У нас было разное общение, в какой-то момент оно было более романтическим. Ухаживал ли он? Ну, да. Но потом сложилось, что мы начали просто дружить. Сейчас он просто очень хороший знакомый, это максимум, что могу сказать.