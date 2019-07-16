Тото Вольфф: "В борьбе ряда пилотов в Великобритании мы видели грязь"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что его пилоты красиво поборолись в первой части гонки "Гран-при Великобритании". Также он намекнул на грязную борьбу в исполнении других пилотов между собой.

– Борьба между Хэмилтоном и Боттасом была очень интересной, мы видели жесткость, но грязи не было, – цитирует F1i Вольффа. – А вот в борьбе других пилотов мы видели грязь, пограничное состояние. В гонках всегда есть место грязной борьбе, но не когда это происходит между пилотами одной команды. Я не хочу видеть ничего такого во внутрикомандной борьбе. Мы видим, что Хэмилтон и Боттас уважают друг друга на трассе и за ее пределами.