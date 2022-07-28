В «Астон Мартин» прокомментировали уход Феттеля

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал новость о том, что пилот команды Себастьян Феттель покинет «Формулу-1» по окончании сезона-2022.

«Себастьян — превосходный гонщик — быстрый и умный — и, конечно, нам будет не хватать этих качеств. Однако мы все учились у него, и знания, которые мы получили, работая с ним, будут приносить пользу нашей команде еще долго после его ухода.

«Астон Мартин» — это великолепный проект с неограниченным потенциалом, и та работа, которую Себастьян проделал в прошлом году и продолжает делать в этом, имеет решающее значение. Когда мы станем полностью конкурентоспособными — а мы станем, — одним из архитекторов этого будущего успеха будет Себастьян, и мы всегда будем благодарны ему за это", — приводит слова Майка пресс-служба команды.

Феттель является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Все четыре титула гонщик завоевал, выступая за «Ред Булл».

Сезон-2022 является для Феттеля 16-м в «Формуле-1». Он перешел в «Астон Мартин» в сезоне-2021, также немец выступал за «Торо Россо» (2007-2008), «Ред Булл» (2009-2014) и «Феррари» (2015-2020).