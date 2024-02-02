Тото Вольфф: «Уход Хэмилтона не стал сюрпризом. Скорее, удивил выбранный момент»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, как узнал о решении пилота Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари».

«Когда мы подписывали контракт с Льюисом, мы выбрали более короткий срок, так что это событие не стало сюрпризом. Скорее, нас удивил выбранный момент времени. Мы встретились за чашкой кофе в моем доме в Оксфорде, мы вернулись на базу команды и он сказал мне, что решил выступать за «Феррари» в 2025 году. В принципе, на этом все и закончилось, мы проговорили целый час», — приводит слова Вольффа Racingnews365.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон будет зарабатывать в «Феррари» 50 миллионов евро в год, а с учетом различных бонусов эта сумма может дойти до 100 миллионов.

1 февраля «Феррари» объявила о подписании долгосрочного контракта с 39-летний пилотом. Он присоединится к команде с сезона-2025.