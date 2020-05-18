Тост считает, что Феттель еще способен выиграть титул

Руководитель «АльфаТаури» Франц Тост поделился мнением о немце Себастьяне Феттеле. Ранее стало известно, что для него текущий сезон будет последним в составе «Феррари».

— За каждым концом следует новое начало, — цитирует Тоста официальный сайт «Формулы-1». — Все зависит от того, в какую команду попадёт Феттель. Это гонщик высочайшего статуса, который еще может выиграть титул.

Если попадет в топ-команду, у него будет шанс. Думаю, Себастьян это понимает. Ему неинтересно просто быть на стартовой решётке, он хочет побеждать. Ему всего 32 года, он очень опытный гонщик. В правильной машине — он может снова выиграть. Вопрос в том, в какой именно.

Феттель — четырехкратный чемпион в составе «Ред Булл».