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2 февраля, 15:00

«Феррари»: пилоты команды на сезон 2024 — кто выступает за Скудерию

Объявлен состав команды «Феррари» на 2024 сезон
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карлос Сайнс.
Фото Reuters

В состав команды «Феррари» в сезоне 2024 входят 26-летний Шарль Леклер из Монако и 29-летний испанец Карлос Сайнс.

Соглашение с Сайнсом заканчивается в 2024 году и не будет продлено. Пилот выступает за Скудерию с 2021-го. Ранее он представлял команды «Торо Россо», «Рено» и «Макларен».

Леклер подписал многолетний контракт с итальянской командой.

Пресс-служба команды заявила, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон будет выступать за Скудерию с 2025 года. Именно он заменит испанского пилота. Контракт будет многолетним, однако точные сроки соглашения не называются. Сейчас британец представляет «Мерседес». Ранее гонщик выступал за «Макларен».

«Формула-1»: новости, календарь гонок, личный зачет, кубок конструкторов, команды, пилоты и трассы

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
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