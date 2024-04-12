Стал известен календарь «Формулы-1» на сезон-2025

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала календарь «Формулы-1» на следующий сезон.

Сезон-2025 начнется с «Гран-при Австралии», которое будет проходить с 14 по 16 марта. Завершит сезон «Гран-при Абу-Даби» в ОАЭ — 5-7 декабря.

Текущий сезон «Формулы-1» проходит с 29 февраля по 8 декабря. После 4-х стартовых «Гран-при» в личном зачете лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым идет его напарник Серхио Перес. Третьим Шарль Леклер («Феррари»).