42-летний Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» до 2026 года

Гонщик Фернандо Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин», сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».

Новый контракт 42-летнего пилота рассчитан до конца 2026 года. Его действующее соглашение истекало в конце нынешнего сезона.

«Я здесь, чтобы остаться», — приводит слова Алонсо сайт команды.

Алонсо дебютировал в «Ф-1» в 2001 году. Он является двукратным чемпионом мира, трехкратным вице-чемпион и бронзовым призером. Алонсо — рекордсменом по количеству сезонов (21) и проведенных «Гран-при» (382).