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Сегодня, 17:00

Сайнс может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подпишет контракт с «Мерседесом», утверждает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, срок соглашения составит два года.

Утверждается, что «Мерседес» рассчитывал заполучить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, если его конфликт с руководством команды приведет к уходу, но сейчас такое развитие событий считается маловероятным.

Место Сайнса в «Феррари» в будущем сезоне займет гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Таким образом, пилоты могут обменяться командами.

После 4-х стартовых «Гран-при» сезона 29-летний испанец занимает четвертое место в личном зачете «Формулы-1». Хэмилтон идет на девятой позиции.

Формула-1
Мерседес
Феррари
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
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