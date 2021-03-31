Советник «Ред Булл» заявил, что сменщик Квята в «Альфа Таури» способен стать чемпионом «Формулы-1»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что пилот «Альфа Таури» Юки Цунода способен стать чемпионом «Формулы-1».

«Ему 20 лет, но для своего возраста он достаточно умен. Скоро он станет новой звездой «Формулы-1». Мы привезли его в Европу, он провел один сезон в «Формуле-3», потом еще один в «Формуле-2», никто не заметил, а он уже в «Формуле-1». Он мог бы забрать титул в «Формуле-2» в прошлом году, если бы не технические неполадки. Способен ли он стать первым японским чемпионом «Формулы-1»? Определенно», — приводит RaceFans слова Марко.

Цунода дебютировал в «Формуле-1» в сезоне-2021. Он занял девятое место в своей первой гонке в Бахрейне. Японец сменил в «Альфа Таури» россиянина Даниила Квята, который покинул команду после сезона-2020.