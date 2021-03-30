Сайнс доволен тем, что финишировал сразу за Риккардо на «Гран-при Бахрейна»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рад тому, что финишировал сразу за гонщиком «Макларена» Даниэлем Риккардо в первой гонке сезона-2021 «Формулы-1» в Бахрейне.
«Это воодушевляет, потому что в прошлом году я довольно легко обгонял Шарля Леклера и помню, насколько большой была разница между «Маклареном» и «Феррари».
В конце гонки я был близок к тому, чтобы пройти «Макларен», мой темп оказался гораздо лучше, чем у Даниэля – мы приближались к нему на полсекунды каждый круг. Думаю, команда сделала большой шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. Теперь нужно работать над мелочами и продолжать развиваться», - цитирует Сайнса Motorsport.com.
Карлос Сайнс перешел из «Макларена» в «Феррари» перед началом сезона-2021. Даниэль Риккардо заменил его в бывшей команде.
На «Гран-при Бахрейна» Сайнс занял восьмое место, проиграв Риккардо, финишировавшему седьмым, секунду.
Дополнительная информация:
https://www.motorsport.com/f1/news/sainz-i-was-too-cautious-in-first-ferrari-start/5988104/
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