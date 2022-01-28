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Сегодня, 19:21

Советник «Ред Булл» не верит, что новый технический регламент поможет остальным командам добиться прогресса

Екатерина Савостина
Корреспондент

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о новом техническом регламенте «Формулы-1», который вступит в силу с сезона-2022. Он скептически относится к мысли, что регламент поможет другим командам добиться какого-либо прогресса.

«С тем набором инструментов, который сегодня есть у таких команд, как «Мерседес» и «Ред Булл», с симуляторами, компьютерами и всеми ресурсами, — я не верю в это», — приводит слова Марко Motorsport Deutschland.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://de.motorsport.com/f1/news/helmut-marko-warum-er-nicht-an-ein-zweites-brawn-maerchen-glaubt-22012701/7644920/
Формула-1
Ред Булл
Хельмут Марко
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