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Сегодня, 19:08

В ФИА подтвердили, что Майкла Маси могут уволить с поста гоночного директора «Формулы-1»

Анна Горшкова
Корреспондент

Спортивный секретарь ФИА Питер Байер прокомментировал возможное увольнение Майкла Маси на посту гоночного директора «Формулы-1».

«Майкл Маси проделал отличную работу, мы сказали ему об этом. Но остается вероятность, что может смениться гоночный директор. Мы рассматриваем вариант с разделением обязанностей гоночного директора между несколькими разными людьми.

Сейчас гоночный директор выполняет задачи спортивного директора и представителя по безопасности. Это было чересчур. Эти роли должны быть разделены между несколькими людьми, что снизит нагрузку на человека на должности гоночного директора", — приводит слова Байера BBC.

Ранее стало известно, что руководство «Ф-1» планирует создать новую структуру для управления гонками, чтобы в будущем избежать повторения проблем, схожих с теми, что возникли в финале прошлого сезона на «Гран-при Абу-Даби».

Источник: https://www.bbc.com/sport/formula1/60170232
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