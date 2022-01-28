В ФИА подтвердили, что Майкла Маси могут уволить с поста гоночного директора «Формулы-1»

Спортивный секретарь ФИА Питер Байер прокомментировал возможное увольнение Майкла Маси на посту гоночного директора «Формулы-1».

«Майкл Маси проделал отличную работу, мы сказали ему об этом. Но остается вероятность, что может смениться гоночный директор. Мы рассматриваем вариант с разделением обязанностей гоночного директора между несколькими разными людьми.

Сейчас гоночный директор выполняет задачи спортивного директора и представителя по безопасности. Это было чересчур. Эти роли должны быть разделены между несколькими людьми, что снизит нагрузку на человека на должности гоночного директора", — приводит слова Байера BBC.

Ранее стало известно, что руководство «Ф-1» планирует создать новую структуру для управления гонками, чтобы в будущем избежать повторения проблем, схожих с теми, что возникли в финале прошлого сезона на «Гран-при Абу-Даби».