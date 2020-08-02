Смоляр прокомментировал свою первую победу в «Формуле-3»

Пилот SMP Racing Александр Смоляр поделился впечатлениями от победы в гонке «Формулы-3» на трассе «Сильверстоун». Сегодня 18-летний пилот выиграл свой первый заезд в этой гоночной серии.

— Это моя первая победа в «Формуле-3», и она была сложной, — приводит пресс-служба SMP Racing слова Смоляра. — Несколько раз мне надо было защищать свою позицию, но я очень доволен машиной и очень счастлив, что смог сохранить свое место. Гонка была потрясающей, и я надеюсь, что это лишь начало, и мы сможем бороться и дальше, и еще больше, в следующих гонках.

После четырех этапов сезона-2020 Смоляр с 30 очками занимает 9-е место в личном зачете «Формулы-3». Пятый этап гоночной серии также состоится на трассе «Сильверстоун» в Великобритании и пройдет с 7 по 9 августа.