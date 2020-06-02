Смерть отца-основателя «Макларена». Годовщина гибели Брюса Макларена

30 августа 1937 года в Новой Зеландии родился Брюс Лесли Макларен.

Он известен не только, как замечательный гонщик, но и как инженер-конструктор, внесший большой вклад в создание и развитие своих автомобилей. В 1963 году он основал команду Bruce McLaren Motor Racing Limited (нынешний «Макларен») и начал разрабатывать свой первый болид.

Дебют команды на гонках «Формулы-1» состоялся в 1966 году в «Гран-при Монако». В 1968 году в «Гран-при Бельгии» на трассе «Спа-Франкоршам» Брюс Макларен занял первое место на подиуме и тем самым принес первую победу своей команде.

2 июня 1970 года во время испытаний новой машины McLaren M8D Макларен трагически погиб. Перед поворотом на трассе «Гудвуд» в Англии заднюю часть болида занесло на большой скорости. Потеряв аэродинамическую прижимную силу, машина резко развернулась, вылетела с трассы и ударилась об ограждения. Пилот погиб мгновенно.