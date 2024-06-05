Штайнер считает, что «Альпин» не стоит брать Мика Шумахера

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что на месте «Альпин» не стал бы подписывать контракт с Миком Шумахером.

Во французской команде освободится место в конце сезона в связи с уходом Эстебана Окона.

«На месте руководителя команды «Альпин» я бы не позвал Мика Шумахера. Ему нужно взять лучшего гонщика из возможных. Для заводской команды это крайне важно», — заявил Штайнер.

25-летний Мик Шумахер с сезона-2023 является резервным пилотом «Мерседес». До этого на протяжении двух лет он выступал за «Хаас». Лучший результат Шумахера в «Формуле-1» — шестое место на «Гран-при Австралии» в 2022-м.