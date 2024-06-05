Перес — о подписании нового контракта с «Ред Булл»: «Для меня это многое значит»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал подписание нового контракта с австрийской командой. Соглашение с 34-летним пилотом рассчитано на два года.

«Сейчас я очень счастлив. Для меня это многое значит. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков по всему миру, которые поддерживают меня, толкают вперед и остаются со мной во время этого путешествия. Впереди — новые победы и новые эмоции. Спасибо всем», — написал Перес в своих соцсетях.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года, выиграв в составе «быков» пять гонок.

В этом сезоне «Формулы-1» мексиканец набрал 107 очков и занимает 5-е место в общем зачете. Его напарником по команде является нидерландец Макс Ферстаппен.