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Сегодня, 11:30

Перес — о подписании нового контракта с «Ред Булл»: «Для меня это многое значит»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал подписание нового контракта с австрийской командой. Соглашение с 34-летним пилотом рассчитано на два года.

«Сейчас я очень счастлив. Для меня это многое значит. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков по всему миру, которые поддерживают меня, толкают вперед и остаются со мной во время этого путешествия. Впереди — новые победы и новые эмоции. Спасибо всем», — написал Перес в своих соцсетях.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года, выиграв в составе «быков» пять гонок.

В этом сезоне «Формулы-1» мексиканец набрал 107 очков и занимает 5-е место в общем зачете. Его напарником по команде является нидерландец Макс Ферстаппен.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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