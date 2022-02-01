Штайнер рассказал, когда будет готов болид «Хааса» на сезон-2022

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о готовности нового болида для сезона-2022 «Формулы-1».

«Шасси готово. Мы провели тесты до Рождества, сразу их прошли. Сейчас шасси собрано, двигатель установлен. Через две недели все должно быть готово полностью.

Мы покажем машину в начале февраля — возможно, раньше всех. Какой будет ливрея? Не буду ничего говорить, а то испорчу сюрприз», — приводит слова Штайнера RTL.

В 2021 году команда «Хаас» не набрала ни одного очка и завершила сезон на последнем месте в Кубке Конструкторов.

Предсезонные тесты пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне и с 10 по 12 марта в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.