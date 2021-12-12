Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Шарль Леклер: «У меня мог быть уникальный круг, но шины перегрелись, и я все потерял»

01:59
Теги:

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер оценил итог квалификации «Гран-при Монако». Он занял седьмое место.

«Первые два сектора дали понять, что это будет уникальный круг, -цитирует Леклера Motorsport.com. — Но чтобы проехать их, мне пришлось атаковать слишком активно. Из-за этого шины перегрелись, и я все потерял. Никаких особенных ошибок, просто темп упал, у меня начались проблемы с резиной. Обидно».

Выиграл квалификацию пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В тройку также попали Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Ландо Норрис («Макларен»).

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/lekler-rasskazal-kak-sam-sebe-isportil-unikalnyj-krug/6875146/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
День России в спорте! Коньки, фристайл, сноуборд, биатлон, а теперь еще Устюгов!
Стали известны подробности смерти ребенка в стоматологии Петербурга
0