Валттери Боттас: «Готов пожертвовать своей гонкой ради двух титулов «Мерседеса»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Абу-Даби». Он занял шестое место.

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Абу-Даби». Он занял шестое место.

«Во втором сегменте я показал лучшее время и мне никогда не удастся его улучшить, – цитирует Боттаса Autosport. – Я выбрал довольно мягкие настройки, что хорошо для гонки, но я надеялся, что все будет в порядке и в квалификации. К тому же сегодня мне пришлось перейти на более старую силовую установку, которая медленнее на две десятых, насколько я знаю.

Мы сосредоточились на том, чтобы сохранять шины в оптимальной температуре и поддерживать хороший темп. Но, честно говоря, «Ред Булл» нашли в третьем сегменте немного больше скорости, чем мы думали, это было немного неожиданно. Мы просто пытались придерживаться плана, но сегодня все сработало в их пользу. Нам нужны оба титула, я хочу помочь «Мерседесу», прежде чем уйду. Я готов пожертвовать своей гонкой ради этого».

Напарник Боттаса Льюис Хэмилтон стал вторым. Победил гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.