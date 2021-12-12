Хэмилтон: «Не собирались использовать Боттаса для слипстрима. В «Мерседесе» так никогда не поступали»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Абу-Даби».

В третьем сегменте квалификации гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен воспользовался слипстримом от своего партнера по команде, Серхио Переса. В результате нидерландец показал лучшее время и стартует с поул-позиции.

«Не собирались использовать Боттаса для слипстрима, мы не обсуждали это. В «Мерседесе» так никогда не делали. Я хотел, чтобы Валттери сосредоточился на своем круге. Мы работаем, как команда. Валттери нужно делать свою работу, чтобы наша команда набирала как можно больше очков. Не думаю, что нам стоит обсуждать эту тему», — приводит Crash слова Хэмилтона.

Сегодня, 12 декабря состоится гонка в рамках «Гран-при Абу-Даби», которая станет последней в сезоне-2021. У Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена одинаковое количество очков — 369,5. Чемпион определится по итогам гонки, которая начнется в 16.00 (мск).