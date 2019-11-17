Шарль Леклер: «Мы с Феттелем достаточно взрослые люди, чтобы просто оставить случившееся позади»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Бразилии, где монегаск сошел с гонки после контакта с Себастьяном Феттелем.

— Я совершил обгон в первом повороте, — цитирует Леклера Sky Sport. — При этом я понимал, что Себ постарается отыграться в третьем повороте. Он попытался провести атаку по внешней траектории, где было довольно мало места. Я постарался оставить ему место на треке, чем он и воспользовался. Однако на прямой он начал немного выдавливать меня на внутренний радиус.

Борьба была очень плотной, и в итоге между болидами произошел контакт, и все закончилось проколом колес. Все случилось очень быстро.

Нет, мы пока не говорили с Себастьяном. Я обсудил случившееся с Маттиа Бинотто. Уверен, мы с Феттелем достаточно взрослые люди, чтобы просто оставить случившееся позади. Нам обоим жаль, что так вышло, ведь мы подвели команду, обе машины не смогли добраться до финиша. Но мы оставим это в прошлом и продолжим работать как одна команда.

Гран-при Бразилии: результаты