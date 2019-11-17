Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») выиграл «Гран-при Бразилии».

Вторым финишировал Пьер Гасли («Торо Россо») — это первый подиум 23-летнего француза.

Третьим стал Льюис Хэмилтон («Мерседес»), но после гонки стюарды проведут расследование его контакта с Александром Албоном («Ред Булл»).

Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») финишировал десятым.

Феттель и Леклер сошли после контакта друг с другом

Бразилия

Чемпионат мира

20-й этап

«Гран-при Бразилии»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1:33.14,678

2. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — отставание 6,077

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 6,139

4. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 8,896

5. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 9,452

6. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 10,201

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 10,541

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 11,204

9. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 11,529

10. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 11,931

11. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 12,732

12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 13,599

13. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 14,247

14. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 14,927

15. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 18,059

16. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1 круг

Не финишировали: Себастьян Феттель (Германия, Ferrari), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Ленс Стролл (Канада, Racing Point), Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes).

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 396. 2. Валттери Боттас — 314. 3. Макс Ферстаппен — 260. 4. Шарль Леклер — 249. 5. Себастьян Феттель — 230. 6. Пьер Гасли — 95. 7. Карлос Сайнс — 92. 8. Александр Албон — 84. 9. Даниэл Риккьярдо — 52. 10. Серхио Перес — 46. 11. Ландо Норрис — 45. 12. Кими Райкконен — 41. 13. Нико Хюлькенберг — 37. 14. Даниил Квят — 35. 15. Ленс Стролл — 21. 16. Кевин Магнуссен — 20. 17. Антонио Джовинацци — 12. 18. Ромен Грожан — 8. 19. Роберт Кубица — 1. 20. Джордж Расселл — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 710. 2. Ferrari — 479. 3. Red Bull Racing — 391. 4. McLaren — 137. 5. Renault — 89. 6. Toro Rosso — 83. 7. Racing Point — 67. 8. Alfa Romeo — 53. 9. Haas — 28. 10. Williams — 1.