Серхио Перес заразился коронавирусом и пропустит «Гран-при Великобритании»

Пилот «Рэйсинг Пойнт» Серхио Перес заражен коронавирусом, сообщает пресс-служба «Формулы-1». Второй анализ показал положительный результат, и, таким образом, гонщик не примет участие в ближайшей гонке — «Гран-при Великобритании». Велика вероятность, что он пропустит и «Гран-при 70-летия», который пройдет также на трассе в Сильверстоуне.

Сейчас Перес находится на самоизоляции, команда в ближайшее время назовет гонщика, который заменит его на трассе.

После трех этапов Перес идет шестым в общем зачете с 22 очками. Его партнер по команде Лэнс Стролл набрал 18 очков и занимает восьмое место.