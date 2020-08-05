Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Серхио Перес: «Я в порядке, симптомов коронавируса не было и нет. Надеюсь, скоро вернусь»

15:36
Теги:

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал о своем самочувствии после положительного теста на коронавирус.

В связи с заражением мексиканец отправился на карантин и не смог принять участия в «Гран-при Великобритании», где его заменил Нико Хюлькенберг. Участие Переса в «Гран-при 70-летия «Формулы-1» остается под вопросом.

— Слава богу, я в порядке, — написал у себя в Instagram Перес. — У меня нет и не было симптомов коронавируса. Я провожу эти дни на карантине так: тренируюсь, смотрю телевизор, сижу в iPad, хожу поесть на кухню. Да уж, все это длится очень долго, но я смотрю вперед с надеждой вернуться как можно скорее. Всем спасибо за поддержку!

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир