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Серхио Перес: «Не собираюсь уступать Феттелю дорогу. Пока все выглядит так, что я остаюсь в «Рейсинг Пойнт»

12:33
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Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес в эфире Sky Sports ответил на вопрос о том, может ли его партнер по команде, Лэнс Стролл «уступить дорогу» Себастьяну Феттелю. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе немца в британскую команду в 2021 году.

— Я тоже не собираюсь уступать дорогу, — сказал Перес. — Надеюсь, этого не случится. Пока все выглядит так, что я остаюсь в команде. Посмотрим. Пока я слышу от команды, что наше сотрудничество продолжится.

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