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Серхио Перес: «Кочки на трассе в Остине просто неприемлемы»

17:37
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес считает, что на трассе «Гран-при США» слишком большие ухабы. Он поддержал мнение коллег, назвавших кочки на треке неприемлемых размеров.

— Это может быть очень болезненно, кто-то может получить травму от этих скачков, — цитирует F1i Переса. — Можно было заметить, как некоторые пилоты теряли контроль из-за кочек. Это совершенно неприемлемо. Мы превысили предел допустимого. Могут быть тяжелые последствия. Можно получить удар под неправильным углом и потерять машину, улетев прямо в стену.

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