Сергей Сироткин: "Мы могли надеяться на большее"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин считает, что мог бы выступить лучше в квалификации "Гран-при Бахрейна". Россиянин показал 18-й результат.

– Я думаю, мы могли надеяться на большее, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Сироткина. – Первый мой круг был довольно хорошим. Вряд ли из него можно было извлечь большее. А на втором быстром круге с новым комплектом шин я столкнулся с трафиком. Пришлось три или четыре машины обгонять, чтобы выиграть позицию. Подготовиться к быстрому кругу не получилось. Но почти превзошел предыдущее свое время. Значит, теоретически мог бы быть еще на три или четыре десятых секунды быстрее. Хотя не уверен, что это помогло бы выйти во второй сегмент.

По сравнению с Мельбурном мы добились прогресса. В некоторых областях работа улучшилась. Я этим доволен. Не совершаем тех же ошибок, что раньше. На результатах это пока не особо отражается, но работаем лучше, и я этим доволен.