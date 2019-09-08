Себастьян Феттель: «Я не видел Стролла»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал об инциденте, который произошел у него с гонщиком «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом по ходу «Гран-при Италии».

— Я не видел Стролла. Несколько раз пытался вернуться на трассу, но не мог тронуться с места. Я не смог двинуться в правильном направлении, поэтому не видел его, — цитирует немца Autosport.

Конечно, я недоволен случившимся, недоволен своим выступлением. После этого гонка для меня фактически завершилась.

Мне удался неплохой старт, но в первом повороте мне некуда было деваться, поэтому я потерял позицию. Пришлось догонять лидеров, что не совсем удалось.