Себастьян Феттель: "Я бы не сравнивал нынешнюю ситуацию с 2014 годом"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не хочет сравнивать нынешний сезон с тем, который пережил в "Ред Булле" в 2014 году. Тогда немец проиграл своему напарнику Даниэлю Риккьярдо, не одержав ни одной победы в сезоне.

– Это было давно. Да и ситуация совсем другая, – цитирует F1i Феттеля. – Схожесть только в том, что сейчас и тогда нет желаемого результата. А гонки могли сложиться совсем по-другому. Поэтому я не очень переживаю. Понимаю, что у меня могут быть более сильные результаты. С нетерпением жду следующих гонок.