Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о своем выступлении в первых двух сессиях свободных заездов «Гран-при Штирии». В первой практике немец стал 10-м, во второй — занял 16-е место.

— В эту пятницу машина работала совсем по-другому, но я сумел привыкнуть, — цитирует Motorsportweek Феттеля. — Сложно сравнивать с тем, что было неделю назад, потому что разница слишком велика. Если судить по времени на круге, то все не так хорошо, но не забывайте, что мне аннулировали быстрый круг из-за нарушения границ трассы. С точки зрения времени круга день прошел не так хорошо, однако для нас главной задачей было изучить новинки, которые нам привезли. Мы постепенно устанавливаем их, кажется, пока все работает неплохо, хотя нам еще нужно найти оптимальные настройки. Я тестировал работу тормозов, мне еще предстоит поймать оптимальный ритм, но машина работает уже гораздо лучше, чем на прошлой неделе.